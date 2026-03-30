京都府南丹市で小学5年生の男子児童が登校することなくそのまま行方不明になって、30日で1週間です。小学校からおよそ3キロの場所では、当時背負っていたリュックサックが見つかりました。周辺では30日も捜索が続いています。■学校の防犯カメラには姿映らず京都府南丹市の自然豊かなのどかな地域で、朝から目立つ警察の姿。目撃情報をつかむため、地道な聞き込み捜査を実施。さらに捜査員の姿は山深いところにも。山の中でリュッ