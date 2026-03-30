女優の小芝風花が3月28日、Instagramを更新。特技の手編みで「ピクミン」を再現し、その完成度の高さにファンから絶賛の声が相次いでいる。小芝は《[編み物日記No.12]〜羽ピクミン〜水色メガネの丸い顔をした、桃色のピクミン。背中に1対の羽があり空中を自在に飛び回ることができるが、その引き換えに体格は小柄で軽く攻撃力は弱い。》などとつづり、任天堂のコンピュータゲーム「ピクミン」シリーズに登場するキャラク