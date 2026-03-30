もはや「期待」という言葉では足りない。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が２９日（日本時間３０日）に発表した「２０２６年版?ＭＬＢ楽観度メーター?ランキング」で、ドジャースが全３０球団の頂点に立った。しかも、ファンの楽観度は驚異の９９・８％。３連覇へ向かう王者に対し、現地の空気は「楽しみ」ではなく、ほとんど「当然」の領域に入りつつある。記事によれば、この調査は３月中旬に実施され、１万１０