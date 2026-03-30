名古屋で3月30日、桜の満開が発表され、東海3県の桜の名所も見ごろを迎えています。名古屋地方気象台は30日、ソメイヨシノの標本木で8割以上の花が咲いたとして、桜の満開を発表しました。平年より3日、去年よりも5日早い満開となり、ソメイヨシノなどおよそ750本の桜が咲き誇る鶴舞公園は、平日にもかかわらず大勢の花見客で賑わっていました。岐阜では今月26日、津では29日に満開が発表されていて、東海3県の各地で見ご