俳優の伊藤英明が30日、自身のインスタグラムを更新。出演ドラマ『リブート』（TBS系）が最終回を迎え、「ハラハラさせてしまった様ですみません」とコメントした。【写真】カッコ良すぎた！『リブート』最終回の伊藤英明29日の放送で最終回を迎えた『リブート』。本作は謎が謎を呼ぶ展開で、視聴者の間では、さまざまな考察が繰り広げられ、話題を呼んだ。投稿で伊藤は、「皆様、リブート、最後までありがとうございまし