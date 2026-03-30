女優の上坂樹里が29日、自身のインスタグラムを更新。見上愛とダブル主演を務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）のオフショットを公開した。【写真】見上愛＆上坂樹里ダブル主演『風、薫る』第1話30日にスタートした本作。投稿で上坂は「色々な想いがありますが、その全てをしっかり感じながらまずは明日を無事に迎えられたらと思います」とつづり、「半年間、2人の人生をあたたかく見守っていただけたら嬉しいです