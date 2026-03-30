メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の北勢地域に水を供給する三重用水が、31日から節水をさらに強化します。 水資源機構によりますと、三重用水は水不足のため、3月16日に農業、工業、水道用水の節水率を10％とする対策をおこなってきました。 今後、農業などで水需要がさらに高まると予想されるため、31日の午前0時から節水率が農業・工業用水で20％、水道用水で15％に強化されます。 水源の中里ダムと3カ所の調整池