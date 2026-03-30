関東大学サッカー連盟は３０日、４月４日に開幕するリーグ戦の開幕前記者会見を都内で行った。同連盟の渡辺真人副理事長は、あいさつの冒頭で「まずはおわびしないといけない」と切り出すと、違法薬物問題により無期限の活動停止となっている流通経大ついて言及。「リーグをご支援頂いているスポンサー、ファン・サポーター、報道関係者、並びに本連盟に加盟されている全大学のサッカー部の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしまし