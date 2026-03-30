昔ながらの頑固親父だった筆者の父。里帰り出産をきっかけに、初めて赤ちゃんの世話を間近で見ることになりました。哺乳瓶や紙おむつに驚く父が、ふと母に投げた一言。母の返答に父は思わず沈黙します。ちょっと笑えて、時代の変化も感じた出来事です。 頑固親父と赤ちゃん 私の父は、いわゆる昔ながらの頑固親父です。家事はほとんど母任せ。「男は外で働くもの」という考えが、しっかり根付いている人でした。 そんな父でし