3月24日、＜ERASE the BORDER TOUR 2026＞のファイナル公演がZepp Hanedaで開催された。この日の山中拓也（Vo）の言葉を借りれば「近いところにいるのに、意外と一緒にやってこなかったバンド」「出会ってから長いのに、最近対バンすることがなかったバンド」との2マンライヴを各所で開催してきたツアーである。ファイナル・Zepp Haneda2デイズのゲストにはMy Hair is Badを招き、フェスやイベントでの共演を除けばおよそ10年ぶり