日本ラグビー協会は３０日、Ｕ２３日本代表のオーストラリア遠征（４月１〜１５日）のメンバーを発表。京大医学部に在籍するＳＯ大鶴誠（じょう）ら３５人が選ばれた。主将はＮＯ８中谷陸人（同大）が務める。「こんな環境でやらせてもらえると想像もできなかった。少しでもプレー時間をもらえるように、練習でアピールしたい」と意気込んだ。大鶴は関西Ｂリーグ（２部）に所属する京大の主将。今年１月、将来の日本代表選手育