miletが2026年2月13日(金)・14日(土)に開催した日本武道館公演＜Ray of Water＞の模様が、映像作品として6月17日(水)にリリースされることが決定した。活動再開後初の大舞台となった本公演では、milet自身初となる“水”と“ダンス”を取り入れた新たな表現に挑戦し、会場全体を感動と興奮の渦に巻き込んだ。milet本人が細部にまでこだわった繊細な演出と、天井まで昇る巨大なスクリーンが創り出すダイナミックな映像の組み合わせ