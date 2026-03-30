日本女子フィギュアチームでダンス披露フィギュアスケートの世界選手権は29日（日本時間30日）、エキシビションをもって閉幕した。ネット上では大会後、日本女子フィギュアチームで披露したダンスが話題に。中井亜美（TOKIOインカラミ）と千葉百音（木下グループ）の容姿に熱い視線が注がれた。キレのあるダンスで魅了したのは、坂本花織（シスメックス）、中井、千葉の他、ペアの長岡柚奈、アイスダンスの吉田唄菜（ともに木