２９日放送のＴＢＳ系「情熱大陸」（日曜・後１１時）に、モデルで女優の「めるる」こと生見愛瑠（２４）が出演。意外な素顔を明かした。モデルから芸能活動をスタートし、バラエティー番組でも活躍。近年はドラマは映画からも引っ張りだこで、２３年には日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。そんな生見に、同番組は２５年４月から密着した。担当７年になるマネジャーによると「極度の人見知り」だという。自身も「警戒心