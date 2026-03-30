小泉進次郎防衛相は28日、太平洋戦争の戦没者の慰霊式出席のため硫黄島を訪問した。29日には自身のインスタグラムにも現地の様子などを掲載。その中で【硫黄島での忘れられない出来事】に触れた。 【写真】硫黄島の青い空の下、米国の元軍人と交流する小泉氏 28日には日本側単独の慰霊追悼式典と、日米合同の慰霊追悼式典が行われた。式典後には参加者と交流したが、その中に90歳を超えるとみられる米国の元軍人もいた。小泉