佐賀県鳥栖市の小学校に防災井戸が設置され、30日にお披露目されました。 佐賀県鳥栖市の基里小学校でお披露目されたのは、災害時に活用する防災井戸です。停電時でも手動で水をくみ上げることができ、トイレや洗濯に利用することができます。2年前の能登半島地震を教訓に、鳥栖市が災害時でも生活用水を確保できるよう計画を進めているもので、基里小学校を含む市内8つの小学校に防災井戸を設置します。完成披露で向門慶人市長