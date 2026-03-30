女優の永野芽郁が29日、自身のインスタグラムを更新。6月21日にフォトブック&スタイルブックを発売、イベントも開催することを告知した。 【写真】ノースリ姿で凜とした表情 「フォトブック&スタイルブック『MAGNOLIE』が6月21日に発売されます」と報告。「メイトの皆さんに届けたい一心で作りました。」と記し、ノースリーブでポーズを取る写真などを掲載。「久しぶりのイベントでお会いで