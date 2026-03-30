東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。30日は各地で気温が上がり、築後地方を中心に25℃を超えて、県内で今季初めての夏日となりました。これからの天気です。30日夜から31日朝にかけて雨が続く見込みです。雨脚が強まる所があるでしょう。31日の未明は、筑後地方を中心に発雷確率が高くなる予想です。落雷や突風に注意してください。日中は天気が回復に向かうでしょう。気温は朝から高く、最低気温