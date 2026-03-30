こちらは、足湯を楽しみながら桜を楽しむことができる、福岡県うきは市の温泉旅館「ニュー筑水荘」です。敷地内には、樹齢60年近くのソメイヨシノが10本植えられています。現在およそ四分咲きで、来週には見頃を迎える見込みです。 天まで届きそうなほど、見事に枝を伸ばした桜。しかし。■八木菜月アナウンサー「一見すると、すごくきれいに咲いていますが。」■ニュー筑水荘・三善富士雄 代表取締役「危な