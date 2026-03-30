「ウイコレ FAN TOURNAMENT」でアンタッチャブル山崎弘也さんが2連覇達成株式会社コナミデジタルエンタテインメントは3月28日、モバイルゲーム『eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS』（以下、ウイコレ）の公式リアルイベント第2回「ウイコレ FAN TOURNAMENT」をコナミクリエイティブフロント東京ベイで開催した。イベントには約200人のプレーヤーが集結。チーフ・ウイコレ・オフィサー（CWO）を務めるお笑い芸人の有田哲平さ