長野県飯田市では満開のシダレザクラがライトアップされ、木造校舎との幻想的な雰囲気が訪れた人を魅了しています。夜の校庭に咲き誇る淡いピンク色のサクラ。飯田市竹佐にある旧山本中学校杵原校舎では、シダレザクラが見頃を迎え、ライトアップが行われています。国登録有形文化財に指定されている杵原校舎の完成を記念して植えられたサクラは、樹齢およそ80年。高さ15メートル、幹回り4.5メートルで、枝の広がりが