松本市中心部で去年閉店した旧松本パルコの跡地はどのように生まれ変わるのでしょうか。その再生事業を手掛ける企業が30日、説明会を開き、「劇場型商業施設」をコンセプトとする新たな施設の構想を明らかにしました。やまきグループ山下修平代表「劇場型をテーマに」旧松本パルコの再生事業を手掛ける都内の商業コンサルティング会社やまきまちづくり研究所は、30日、松本市内で、新たな商業施設の構想について発表し