イラン情勢を受け、週明けの日経平均株価は一時2800円以上の急落となりました。理由となったのが原油高。政府は調達ルートの多角化を模索していますが、ホルムズ海峡の“迂回ルート”に新たな懸念も生じています。“この人”の週末の言動を受け週明けに荒れる株価。まるで“魔の月曜日”のようです。きょうの日経平均株価は取引開始直後から…記者「午前9時です。きょうの取引が始まりました。下げ幅1000円を超えています」株価ボ