人間が細かく指示しなくても自分で考えて行動するAIが急速に普及しています。AIは私たちの生活をどう変えるのか。いま、世界が最も注目する開発者が単独インタビューに応じました。次世代のAIエージェント「オープンクロー」の開発者で、先月からオープンAIにも参加しているピーター・スタインバーガー氏がさきほど、単独インタビューに応じました。オープンクローは、これまでのAIが「質問に答える」だけなのに対し、自らの判断で