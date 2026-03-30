歌手の倖田來未さん（43）が第2子を妊娠したことが、所属事務所の公式サイトで3月30日に発表されました。2012年7月に第1子長男を出産しており、約14年ぶりの出産となります。【写真を見る】【 倖田來未 】第2子妊娠を発表長男出産から約14年「母子ともに健やかに過ごしております」6月からの全国ツアー開催延期（発表全文）公式サイトでは、「弊社所属アーティスト倖田來未に関するご報告」と題し、「この度、弊社所属の倖田