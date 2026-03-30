週末のスポーツの結果です。富山のプロチーム、カターレ、グラウジーズ、アクアフェアリーズが熱戦を繰り広げました。まずはサッカーのJ2・J3百年構想リーグです。J2のカターレ富山はきのう、同じくJ2の今治と対戦しました。0対0で迎えた後半26分。溝口が放ったシュートのこぼれ球にキャプテン・吉平が反応し先制点をあげます。しかし、その後追いつかれてPK戦に突入。カタ