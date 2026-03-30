県の高校生海外派遣が今月行われました。スタジオには同行取材した長岡記者です。この事業は、北日本放送が開局30周年で県に贈った1億円を基金にして1983年から始まり、43回目の今回が最後となりました。今回の派遣先は富山県と友好提携を結んでいるアメリカのオレゴン州でしたね。生徒たちの12日間の研修の様子をきょうとあす、お伝えします。きょうは高校生が見たオレゴンの今です。今月9日、海外派遣団の高校生19人はアメリカの