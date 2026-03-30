県内のJAグループは、JA富山中央会など4つの組織のトップを1人が兼務する「共通会長制」を導入します。組織間の連携や権限の集約による発信力の強化などが狙いで、現在の中央会の延野源正会長は6月の任期満了で退任します。JA富山中央会、全農県本部、共済連県本部、県厚生連の4つの組織は現在、それぞれ異なる人がトップを務めています。きょう開かれたJA富山中央会の臨時総会で延野会長は、中央会の会長が4つの組織のトッ