こちらの2枚の写真、色や形がよく似ていますが、一方はネギ類の野菜・アサツキでもう一方は、有毒植物のスイセンです。このスイセンを誤って食べた砺波地域の高齢の男女2人が食中毒になったことがわかりました。食用の「アサツキ」と有毒植物の「スイセン」が混在して自生する畑。県によりますと今月25日、砺波地域に住む高齢の男女2人がこの自宅の畑で誤ってスイセンを採取して食べ、嘔吐の食中毒症状を訴えました。2人は軽症で、