元コーチの在宅起訴について記者会見する女性＝30日午後、広島市中区十数年前の中高生時代に性的暴行を受けたとして、部活動の外部コーチに損害賠償を求める訴訟を起こした女性と代理人弁護士は30日、広島市内で記者会見し、松江地検が女性に対する3件の準強姦罪で元コーチの男（43）を在宅起訴したと明らかにした。27日付。女性は中国地方在住の20代。「ほっとした」と話す一方「自分を責めてしまう気持ちとの戦いだった」と