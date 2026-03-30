文部科学省が入る建物次期学習指導要領を議論する中教審の特別部会が30日開かれ、文部科学省は児童生徒に成績を付ける際の具体案を示した。評価項目は「知識・技能」と「思考・判断・表現」の二つで、思考・判断・表現には「学びに向かう力」の要素を加味し、「評定」の際に考慮するとした。現在は（1）知識・技能（2）思考・判断・表現（3）主体的に学習に取り組む態度―の三つの項目をそれぞれ「A・B・C」で評価し、それを総