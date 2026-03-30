警視庁30日午後4時半ごろ、警視庁玉川署（東京都世田谷区）5階の男子寮で、同署地域課の男性巡査（23）が頭から血を流して倒れているのを署員が見つけた。署によると、意識不明の重体で病院に搬送され、その後死亡が確認された。巡査のそばに拳銃が落ちており、署は自殺を図ったとみている。遺書の有無など経緯を調べる。