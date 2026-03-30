トラックドライバーの「隠語」「専門用語」は無線の影響が強い長距離を黙々と走り続けるトラックドライバー。おおむねその運転中は一人ですが、それでも他のトラックドライバーとの間で、門外漢には全くわからない独特の「隠語」「専門用語」がいくつもあるといわれています。 【え…！】「軽量化してくるわ」っと言ったらどういう意味？（隠語を画像で見る）こういったトラックドライバーの専門用語の成り立ちから具体例まで