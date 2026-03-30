千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【モーニングルーティン】千賀健永の休日の朝のリアル。美肌を作るスキンケア＆最新UV対策も徹底解説！』の動画を投稿。朝のスキンケアなどを見せながら、愛用品も紹介してくれました！【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料■化粧水動画内に登場したのはこちら！FAS/ザ ブラック エッセンス 200mL 税込11,550円（公式サイトより） この投稿をInstagra