県は30日、新潟水俣病の患者に対し、すでにある制度より年代要件を緩和した手当てを新たに創設することを決めました。県は条例で患者と認められた人に向け、福祉手当を支給しています。新潟水俣病が公式確認された年となる1965年まで水銀に汚染された阿賀野川の魚を日常的に食べていたことが支給条件のひとつです。しかし、訴訟の判決で1965年以降に食べていた人も水俣病と認められたことから、被害者団体は支給する年代の拡大をお