LAGOM（ラゴム）は、水のようなジェルで素早く洗える朝用洗顔料「ジェルトゥウォーター クレンザー（PL）」（ピンクレモネードの香り）を、2026年5月14日（木）よりPLAZA限定・数量限定で発売する。■フレッシュな香りの朝用洗顔乾いた肌にそのまま伸ばして洗い流すだけで、泡立て不要のクイック洗顔を叶えるアイテム。水洗顔のような手軽さでありながら、水だけでは落としきれない皮脂汚れをしっかりオフし、しっとりとした洗い上