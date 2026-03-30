長崎原爆資料館の展示リニューアルに向けた今年度最後の運営審議会が開かれました。 リニューアル工事は9月から始める予定で閉館せずに段階的に施工を進めるということです。 長崎原爆資料館の展示リニューアルをめぐり、今年度4回目の開催となった運営審議会。 被爆者が少なくなる中、審議会では被爆の実相を後世にどうつなぐかをテーマに、若い世代にも分かりやすい展示へと議論を重ねてき