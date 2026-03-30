少子化が加速する中、県立高校の将来の教育はどうあるべきか話し合う県の検討委員会が答申をまとめ県教育委員会に提出しました。生徒が行きたいと思える高校づくりや、多様なニーズに対応した答申になっていて県教委はこれを踏まえ来年度中に将来ビジョンを策定します。（答申提出）「本県の高等教育の充実に向けて施策等に生かしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします」地頭所教育長に答申したのは