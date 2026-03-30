定期検査のため運転を停止していた川内原発の2号機は30日の午後6時前に発電を再開しました。川内原発2号機は運転の開始から40年を迎え20年の運転延長期間に入っています。2026年1月から延長期間に入って初めて定期検査が行われていて運転を停止していました。今回の検査では157体の燃料集合体のうち48体を新しい燃料に取り換えました。九州電力は検査に問題はなかったとして28日、原子炉を起動。29日、核分裂が安定した状態