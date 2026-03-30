太平洋戦争末期、南九州市の知覧特攻基地から439人の特攻隊員が出撃し、尊い命が失われました。国のため、そして愛する家族を守るために命を捧げた特攻隊員。その生き様や思いを描いた舞台が知覧の地で上演されました。会場には、特別な思いで舞台を見つめるひとりの女性の姿がありました。(舞台)「若者たちが命をかけた時代がありました。国やふるさと、愛する家族を守るために」29日。南九州市の知覧文化会館に、ある女性の