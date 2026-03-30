垂水市の道の駅に災害時に備えたコンテナ型のトイレが設置されました。県内で防災用コンテナ型のトイレが設置されるのは初めて。災害時には被災地で活用されます。防災用コンテナ型トイレが設置されたのは、垂水市の「道の駅たるみずはまびら」です。「道の駅たるみずはまびら」は、2021年に、防災拠点としての役割を果たす「防災道の駅」に、選定されています。通常は道の駅のトイレとして活用し、災害があったときには被