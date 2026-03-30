おやつカンパニーは、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されているミニカップラーメン「ブタメン」をそのまま食べられるスナック菓子にした「ブタメン太麺スナック（とんこつ味／タン塩味）」を、3月30日から期間限定発売する。1993年の発売から30年以上、駄菓子とは思えないほど本格的な味と、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されてきた「ブタメン」。そんな「ブタメン」から、お湯も、待つ時間も不要で、袋を開けてす