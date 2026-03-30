都心軸の再整備でもカギとなる尾山神社前で29日行われたイベントを取材しました。商店街の存在意義とは何か。賑わい創出だけでなく、「商いの実験場」を謳った新たな挑戦です。店舗「いらっしゃいませ〜」29日、金沢市の尾山神社前商店街で開かれた「尾山商人（おやまあきんど）フェス」。商店街の店舗だけではなく、輪島塗などを扱う能登応援復興ブースや金沢商業高校の生徒のブース、フリーマーケットなど37のブースが参加しまし