岡本に待望のメジャー1号が飛び出した(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真が現地時間3月29日、本拠地で行われたアスレチックス戦に「5番・三塁」でスタメン出場し、4回にメジャー初本塁打となる1号ソロを放った。【動画】ゲレーロJr.もベンチから乗り出した、岡本の豪快なメジャー初アーチシーン右中間席へ運ぶ一発は、打球速度110.4マイル（177.7キロ）、飛距離420フィート（約128メートル）の岡本らしい逆方向への打球