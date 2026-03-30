「ベルメール カベルネ・ソーヴィニヨン」サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、フランスワインの新ブランド「ベルメール カベルネ・ソーヴィニヨン／シャルドネ」を3月31日に発売する。このワインを手がけるのは、フランス・ボルドーで最も古い歴史を持つ老舗ワイナリー「バルトン＆ゲスティエ」で、同社はWine Star Awards 2024で「ヨーロッパ・ベスト・ワイナリー」に選ばれるなど、世界的に高い評価