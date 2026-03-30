「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、ラケルが運営する人気オムライス専門店「ラケル」監修の冷凍食品「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムラ