ダスキンが運営するミスタードーナツは、台湾生まれのスイーツであるフングイを使用した「ぷにゅんフングイフルーツティ」全2種を4月1日から発売する。「ぷにゅんフングイフルーツティ」は、台湾発祥の伝統的なお菓子である、ぷにゅんとした食感の“フングイ”を使用した商品。フルーツの甘さに、香り高いアールグレイティやジャスミンティとフングイを組み合わせ、一昨年4月から発売し好評を得ていた。今回使用するフルーツを変更