左から：「GAKKI SABLEE（楽器サブレ）」「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」ヤマハは、ヤマハブランドをともに使用するヤマハ発動機および、静岡県浜松市を代表する銘菓「うなぎパイ」を製造する春華堂と共同で企画した、楽器やスピーカーをモチーフにしたお菓子「GAKKI SABLE（楽器サブレ）」を、ヤマハミュージック 横浜みなとみらい 2F ライブ＆カフェで4月1日から発売する。また同日から、ヤマハ発動機から「NORIMONO SABLE（