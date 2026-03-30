左から：「スコッティ ファイン クッキングシート 10m」「同 まる 6枚」日本製紙グループの日本製紙クレシアは、オーブンからフライパンまで幅広い調理に使えるクッキングシート「スコッティ ファイン クッキングシート 10m／まる 6枚」を4月1日から発売する。同社実施の調査（2025年 n＝1004）によると、週に4〜6回以上フライパンで調理する人（54％）はオーブンで調理をする人（27％）の約2倍であり、日常の調理ではフライパンの