敷島製パン（Pasco）は、「和小麦」ブランドを代表する「国産小麦」シリーズの新商品として、「国産小麦 深煎りピーナッツフランス」「国産小麦 全粒粉＆シリアルバー 2個入」を4月1日から発売する。「国産小麦 深煎りピーナッツフランス」は、ソフトフランス生地で、粒入りの深煎りピーナッツクリームをはさんだ商品。本格的な欧風パンの味わいを手軽に楽しんでもらいたいという想いで届ける、ArtisanSelection（アルチザンセレク